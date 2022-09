Fabio Quartararo, tragedia sfiorata in MotoGP: ecco cos’è successo (Di giovedì 22 settembre 2022) Il pilota francese, leader dell’attuale classifica piloti della MotoGP e campione del mondo in carica su Yamaha, Fabio Quartararo è stato protagonista di un brutto incidente durante l’ultimo gran premio svoltosi ad Aragon, in Spagna: l’imprevisto, fortunatamente, non ha causato alcun danno di grave entità. Il transalpino, però, se l’è vista davvero brutta quando qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto. ecco cosa è successo in pista in quegli attimi concitati che hanno segnato l’inizio dell’ultimo Gran Premio di Aragona. La dinamica dell’incidente di Fabio Quartararo (Photo credits: MotoGP)Al primo giro del Gran Premio spagnolo, Fabio Quartararo è caduto a seguito di un contatto con un altro pilota (Marc ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Il pilota francese, leader dell’attuale classifica piloti dellae campione del mondo in carica su Yamaha,è stato protagonista di un brutto incidente durante l’ultimo gran premio svoltosi ad Aragon, in Spagna: l’imprevisto, fortunatamente, non ha causato alcun danno di grave entità. Il transalpino, però, se l’è vista davvero brutta quando qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto.cosa èin pista in quegli attimi concitati che hanno segnato l’inizio dell’ultimo Gran Premio di Aragona. La dinamica dell’incidente di(Photo credits:)Al primo giro del Gran Premio spagnolo,è caduto a seguito di un contatto con un altro pilota (Marc ...

