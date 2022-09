Ex capo ‘paranza dei bambini’ accusato di omicidio del 2015

(Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nuova accusa diper Ciro Contini, 34 anni, ex reggente del clan della “paranza dei bimbi” di Forcella e nipote del boss Eduardo Contini: la Squadra Mobile della Questura di Napoli, al termine di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, gli ha notificato – nel carcere di Caltanissetta, dov’è detenuto – un nuovo provvedimento emesso dal gip in relazione all’di Luigi Galletta, il 21enne meccanico incensurato assassinato il 31 luglioper essersi rifiutato di rivelare il luogo dove si nascondeva il cugino Luigi Criscuolo, finito al centro della faida di camorra tra il clan Buonerba e il clan Sibillo. A Ciro Contini, già detenuto per altri reati, la Procura partenopea contesta i delitti di, detenzione e porto illegale di armi. ...

