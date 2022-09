Era ad Ostuni la turista olandese scomparsa da Fasano Rintracciata oggi (Di giovedì 22 settembre 2022) Stava ammirando il belvedere, ad Ostuni, quando è stata Rintracciata. La 46enne turista olandese ieri era sparita dopo essere stata vista in piazza Ciaia a Fasano dai suoi compagni di comitiva che hanno allertato le forze dell’ordine per le ricerche. La vicenda, a parte la preoccupazione, si è conclusa bene. . L'articolo Era ad Ostuni la turista olandese scomparsa da Fasano <small class="subtitle">Rintracciata oggi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 22 settembre 2022) Stava ammirando il belvedere, ad, quando è stata. La 46enneieri era sparita dopo essere stata vista in piazza Ciaia adai suoi compagni di comitiva che hanno allertato le forze dell’ordine per le ricerche. La vicenda, a parte la preoccupazione, si è conclusa bene. . L'articolo Era adlada proviene da Noi Notizie..

