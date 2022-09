Draghi incontra Guterres, unica risposta unire gli sforzi (Di giovedì 22 settembre 2022) "Questo è un momento in cui l'unica risposta possibile è unire i nostri sforzi alle Nazioni Unite". Questo uno dei passaggi del colloquio tra il premier italiano, Mario Draghi, e il segretario ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) "Questo è un momento in cui l'possibile èi nostrialle Nazioni Unite". Questo uno dei passaggi del colloquio tra il premier italiano, Mario, e il segretario ...

News24_it : Draghi incontra Guterres, unica risposta unire gli sforzi - chevitadimerdaa : NON draghi a new york che incontra una classe e il prof di religione del mio ex liceo?? - rassegnally : È il #21settembre! E quindi? * Quindi è #autunno * Giorno di guerra n. 210 in #Ucraina * E Giornata Mondiale dell'… - roby8993 : RT @Mariano_Amelio: '74 Moro incontra #Kissinger negli #USA ne uscirà 'molto turbato' (è storia) poi, le #brigaterosse, di estrema sinistr… - Mariano_Amelio : '74 Moro incontra #Kissinger negli #USA ne uscirà 'molto turbato' (è storia) poi, le #brigaterosse, di estrema sin… -