Crolla una scala al Globe Theatre di Roma: feriti 10 studenti (Di giovedì 22 settembre 2022) Dramma a Roma dove una scala del Globe Theatre, a Villa Borghese, è Crollata all’improvviso. Coinvolti 15 ragazzi delle scuole che uscivano al termine di uno spettacolo. Sembra che la struttura fosse stata oggetto di manutenzione. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, lo spettacolo era appena terminato e i ragazzi stavano uscendo, attorno alle 13.30 di oggi 22 settembre. I soccorritori hanno trasportato i feriti in diversi ospedali. Al pediatrico Bambino Gesù, al Policlinico Gemelli, al San Giovanni, al Pertini e al Policlinico Umberto I. Quindici in tutto le persone coinvolte nell’incidente. Nessuno è rimasto ferito in modo grave. Immediatamente sono cominciate le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Foto Twitter @vigilidelfuocoAl Globe ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 22 settembre 2022) Dramma adove unadel, a Villa Borghese, èta all’improvviso. Coinvolti 15 ragazzi delle scuole che uscivano al termine di uno spettacolo. Sembra che la struttura fosse stata oggetto di manutenzione. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, lo spettacolo era appena terminato e i ragazzi stavano uscendo, attorno alle 13.30 di oggi 22 settembre. I soccorritori hanno trasportato iin diversi ospedali. Al pediatrico Bambino Gesù, al Policlinico Gemelli, al San Giovanni, al Pertini e al Policlinico Umberto I. Quindici in tutto le persone coinvolte nell’incidente. Nessuno è rimasto ferito in modo grave. Immediatamente sono cominciate le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Foto Twitter @vigilidelfuocoAl...

Agenzia_Ansa : Il Parlamento dell'autoproclamata Repubblica di Lugansk, nell'est dell'Ucraina, ha approvato all'unanimità una legg… - pisto_gol : Un #Napoli da sogno vince anche in Scozia, sbaglia un rigore con #Zielinski ma segna tre gol ai #Rangers, una… - claudia_b66 : RT @Agenzia_Ansa: Il Parlamento dell'autoproclamata Repubblica di Lugansk, nell'est dell'Ucraina, ha approvato all'unanimità una legge per… - Ewavolpones84 : RT @ilgiornale: 'Tragedia sfiorata'. È crollata una scalinata in legno del #GlobeTheatre a #Roma, portando con sé diversi studenti di un li… - ilgiornale : 'Tragedia sfiorata'. È crollata una scalinata in legno del #GlobeTheatre a #Roma, portando con sé diversi studenti… -