"Contro Re Carlo". Si riaccende il dibattito, cosa succede nel Commonwealth (Di giovedì 22 settembre 2022) Cresce anche in Australia e Nuova Zelanda la voglia di staccarsi dalla Corona inglese. I due Paesi, "colonne" del Commonwealth, hanno riconosciuto Carlo III come nuovo Capo di Stato subito dopo la morte della regina Elisabetta. Ma la scomparsa della sovrana ha riacceso il dibattito. Il primo ministro australiano, Anthony Albanese, è un repubblicano, e subito dopo essere stato eletto, lo scorso maggio, ha nominato Matt Thistlethwaite come assistente per coordinare il percorso di transizione dalla monarchia alla nuova forma istituzionale. La settimana precedente alla morte di Elisabetta II, in un'intervista all'agenzia di stampa Bloomerg, ha dichiarato che "il Paese diventerà una repubblica dopo la scomparsa della regina", non escludendo un futuro referendum sulla questione. Salvo poi tornare, in parte, sui propri passi dopo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 settembre 2022) Cresce anche in Australia e Nuova Zelanda la voglia di staccarsi dalla Corona inglese. I due Paesi, "colonne" del, hanno riconosciutoIII come nuovo Capo di Stato subito dopo la morte della regina Elisabetta. Ma la scomparsa della sovrana ha riacceso il. Il primo ministro australiano, Anthony Albanese, è un repubblicano, e subito dopo essere stato eletto, lo scorso maggio, ha nominato Matt Thistlethwaite come assistente per coordinare il percorso di transizione dalla monarchia alla nuova forma istituzionale. La settimana precedente alla morte di Elisabetta II, in un'intervista all'agenzia di stampa Bloomerg, ha dichiarato che "il Paese diventerà una repubblica dopo la scomparsa della regina", non escludendo un futuro referendum sulla questione. Salvo poi tornare, in parte, sui propri passi dopo ...

