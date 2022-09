Conte: “Letta cinico, non c’è più fiducia per il dialogo” (Di giovedì 22 settembre 2022) ROMA – “Io ero in contatto costante e continuo con Letta, poi il Pd è rimasto folgorato dall’agenda Draghi e ha buttato a mare tutto il progetto costruito insieme”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Letta – ha aggiunto – ha abbracciato l’agenda Draghi anche se Draghi stesso non era disponibile e quell’agenda non l’ha scritta. E’ Letta ad aver pubblicamente interrotto questo contatto con il Movimento 5 stelle, ha scelto altre strade. In un’ottica post voto, Letta si è reso protagonista di un atto di cinismo politico tra i più efferati e raffinati. Quindi francamente non c’è la fiducia per potersi sedere intorno a un tavolo”. E conclude: “Il lavoro di Grillo non si vede, ma molti degli spunti del nostro programma sono stati sollecitati da Grillo e dal confronto e ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 22 settembre 2022) ROMA – “Io ero in contatto costante e continuo con, poi il Pd è rimasto folgorato dall’agenda Draghi e ha buttato a mare tutto il progetto costruito insieme”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe. “– ha aggiunto – ha abbracciato l’agenda Draghi anche se Draghi stesso non era disponibile e quell’agenda non l’ha scritta. E’ad aver pubblicamente interrotto questo contatto con il Movimento 5 stelle, ha scelto altre strade. In un’ottica post voto,si è reso protagonista di un atto di cinismo politico tra i più efferati e raffinati. Quindi francamente non c’è laper potersi sedere intorno a un tavolo”. E conclude: “Il lavoro di Grillo non si vede, ma molti degli spunti del nostro programma sono stati sollecitati da Grillo e dal confronto e ...

