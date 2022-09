Chi è Daniele Dal Moro del GF Vip: dal papà politico nel Pd a Uomini e Donne (Di giovedì 22 settembre 2022) Chi è Daniele Dal Moro, concorrente del Grande Fratello Vip? Protagonista del reality show di Canale 5 per la seconda volta, partecipò al programma già nel 2019, per... Leggi su europa.today (Di giovedì 22 settembre 2022) Chi èDal, concorrente del Grande Fratello Vip? Protagonista del reality show di Canale 5 per la seconda volta, partecipò al programma già nel 2019, per...

daniele_lai_pv : RT @unione_popolare: Aumento vertiginoso delle spese militari, azzeramento di ogni canale di trattativa e di pace, crescente rischio nuclea… - zoldan_daniele : RT @michele_geraci: Per il #25settembre ricordate che la scelta non è tra centro destra e centro sinistra Ma tra chi vuole governare dand… - zoldan_daniele : RT @intuslegens: Tu mi torturi per dieci anni, mi distruggi la casa, mi togli il lavoro, mi uccidi il cane, mi bruci la macchina. Un giorno… - zoldan_daniele : RT @Valenti63339244: Quelli che vi minacciano con 5000 euri di multa se accenderete stufe e caminetti a legna, sono gli stessi che tra meno… - ninuscola : @Mr_Daniele_1 nono giuro non ho ancora capito chi sia, so solo che c'è un ?documentario? su di lei su netflix -