Bonucci “Gara importante, vogliamo tornare in alto” (Di giovedì 22 settembre 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – “E' una partita molto importante perchè cifarà capire a che punto siamo in questo percorso. Il ct hacambiato delle cose a giugno scorso variando diversi giocatori,domani è il momento per capire dove questa Nazionale devemigliorare se ci sarà da migliorare. Non c'è partita migliore percapire questa cosa. Contro l'Inghilterra dovremo stare attentialle loro individualità, hanno in attacco giocatori di talento che possono decidere la Gara in qualsiasi momento”. Lo ha detto il capitano azzurro, Leonardo Bonucci, alla vigilia della sfida in programma domani a San Siro fra Italia e Inghilterra valida per la Nations League. “Quando vengo in Nazionale mi rigenero, ma non solo stavolta. Accade da 12 anni a questa parte Al Mondiale del 2026 non ci penso, il mio obiettivo è star bene ed aiutare questa Nazionale fino a quando ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – “E' una partita moltoperchè cifarà capire a che punto siamo in questo percorso. Il ct hacambiato delle cose a giugno scorso variando diversi giocatori,domani è il momento per capire dove questa Nazionale devemigliorare se ci sarà da migliorare. Non c'è partita migliore percapire questa cosa. Contro l'Inghilterra dovremo stare attentialle loro individualità, hanno in attacco giocatori di talento che possono decidere lain qualsiasi momento”. Lo ha detto il capitano azzurro, Leonardo, alla vigilia della sfida in programma domani a San Siro fra Italia e Inghilterra valida per la Nations League. “Quando vengo in Nazionale mi rigenero, ma non solo stavolta. Accade da 12 anni a questa parte Al Mondiale del 2026 non ci penso, il mio obiettivo è star bene ed aiutare questa Nazionale fino a quando ...

