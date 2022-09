Blue Light for Sign Languages, Montecitorio si illumina di blu (Di giovedì 22 settembre 2022) ROMA – La Camera dei Deputati aderisce all’iniziativa “Blue Light for Sign Languages”, evento internazionale sui temi delle lingue dei segni, previsto per venerdì 23 settembre. In questa occasione, la facciata di Montecitorio viene illuminata dal colore blu, colore simbolo della manifestazione, dalle ore 20:30 del 23 settembre alle ore 01:00 del 24. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 22 settembre 2022) ROMA – La Camera dei Deputati aderisce all’iniziativa “for”, evento internazionale sui temi delle lingue dei segni, previsto per venerdì 23 settembre. In questa occasione, la facciata divieneta dal colore blu, colore simbolo della manifestazione, dalle ore 20:30 del 23 settembre alle ore 01:00 del 24. L'articolo L'Opinionista.

