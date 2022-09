Attilio Romita al Grande Fratello Vip contro Giucas Casella: ‘Terribile e viscido’ (Di giovedì 22 settembre 2022) La Casa più spiata e seguita d’Italia ha iniziato da poco a dare spettacolo, ma le novità e i colpi di scena sono già tantissimi, così come le rivelazioni scoppiettanti sugli ospiti Vip al loro interno: del resto, è proprio questo quello che il pubblico vuole, tanti retroscena sui Vip più in voga al momento nel nostro Paese. Grande Fratello 7: Attilio Romita a suo agio nel reality L’ultima notizia è stata creata, guarda un po’, proprio da un giornalista: Attilio Romita si è scagliato contro Giucas Casella nella serata scorsa, quando gli inquilini si trovava in giardino e ha assistito alle parole di Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti su Soleil Sorge e Alex Belli. Ma cosa ha detto il giornalista durante le sue affermazioni da creare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022) La Casa più spiata e seguita d’Italia ha iniziato da poco a dare spettacolo, ma le novità e i colpi di scena sono già tantissimi, così come le rivelazioni scoppiettanti sugli ospiti Vip al loro interno: del resto, è proprio questo quello che il pubblico vuole, tanti retroscena sui Vip più in voga al momento nel nostro Paese.7:a suo agio nel reality L’ultima notizia è stata creata, guarda un po’, proprio da un giornalista:si è scagliatonella serata scorsa, quando gli inquilini si trovava in giardino e ha assistito alle parole di Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti su Soleil Sorge e Alex Belli. Ma cosa ha detto il giornalista durante le sue affermazioni da creare ...

