Violenza sessuale a Saronno nell'ex Cantoni, vittima una ragazza di 20 anni (Di mercoledì 21 settembre 2022) Una ragazza di circa 20 anni sarebbe rimasta vittima di Violenza sessuale domenica sera all'ex Cantoni di Saronno. La notizia si apprende da fonti giornalistiche e non ci sono al momento conferme ufficiali da parte delle Forze dell'ordine. Il gravissimo episodio sarebbe avvenuto nella tarda serata di domenica all'interno dell'area dell'ex Cantoni, tra via Miola ... L'articolo proviene da Il Notiziario.

