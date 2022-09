Umberto Molineris tecnico d’eccezione alla Foil Academy di Luna Rossa (Di mercoledì 21 settembre 2022) Grande successo per l’appuntamento sul Lago di Garda della Next Generation Foil Academy FIV Powered by Luna Rossa: a disposizione, per gli atleti federali che prendevano parte alla fase Clinic dello stage, un tecnico d’eccezione. Stiamo parlando di Umberto Molineris, velista di Luna Rossa e trimmer del fiocco sull’AC75 nella precedente Coppa, che ha affiancato i giovani dell’under 19 in una delle giornate previste, mettendosi a disposizioni per consigli, analisi e approfondimenti. Umberto Molineris si racconta alla Foil Academy il velista è stato accolto con grande entusiasmo e curiosità da parte dei giovani, che in ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 21 settembre 2022) Grande successo per l’appuntamento sul Lago di Garda della Next GenerationFIV Powered by: a disposizione, per gli atleti federali che prendevano partefase Clinic dello stage, un. Stiamo parlando di, velista die trimmer del fiocco sull’AC75 nella precedente Coppa, che ha affiancato i giovani dell’under 19 in una delle giornate previste, mettendosi a disposizioni per consigli, analisi e approfondimenti.si raccontail velista è stato accolto con grande entusiasmo e curiosità da parte dei giovani, che in ...

