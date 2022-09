Ultime Notizie – Zelensky all’Onu: “Ucraina vuole pace, è la guerra di Putin” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Non abbiamo provocato questa guerra. Non abbiamo avuto altra scelta se non quella di difenderci. L’Ucraina vuole la pace, l’Europa vuole la pace. Il mondo vuole la pace. C’è solo uno che vuole la guerra“. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, si esprime così nell’intervento in videocollegamento con l’Assemblea generale dell’Onu. Zelensky chiede “punizione per gli aggressori, finché l’aggressione non ha fine. Le sanzioni fanno parte della formula per arrivare alla pace” e sollecita l’istituzione di un “tribunale speciale” per giudicare i crimini commessi dalla Russia nella guerra innescata dall’invasione ordinata da ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Non abbiamo provocato questa. Non abbiamo avuto altra scelta se non quella di difenderci. L’la, l’Europala. Il mondola. C’è solo uno chela“. Il presidente dell’, Volodymyr, si esprime così nell’intervento in videocollegamento con l’Assemblea generale dell’Onu.chiede “punizione per gli aggressori, finché l’aggressione non ha fine. Le sanzioni fanno parte della formula per arrivare alla” e sollecita l’istituzione di un “tribunale speciale” per giudicare i crimini commessi dalla Russia nellainnescata dall’invasione ordinata da ...

