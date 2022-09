Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky: “Non credo Russia userà armi nucleari” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Non credo che la Russia userà queste armi, non credo che il mondo glielo permetterà”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un’intervista alla Bild, in riferimento al possibile ricorso ad armi nucleari nel conflitto in Ucraina da parte di Mosca. Zelensky ha anche esortato l’Occidente a non lasciarsi ricattare da Vladimir Putin e ha accusato il presidente russo di voler “affogare l’Ucraina nel sangue”, compreso il sangue dei soldati russi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Nonche laqueste, nonche il mondo glielo permetterà”. Lo ha detto il presidente dell’Volodymyrin un’intervista alla Bild, in riferimento al possibile ricorso adnel conflitto inda parte di Mosca.ha anche esortato l’Occidente a non lasciarsi ricattare da Vladimir Putin e ha accusato il presidente russo di voler “affogare l’nel sangue”, compreso il sangue dei soldati russi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

