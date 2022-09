Ucraina, Putin annuncia la mobilitazione parziale: ora la minaccia atomica si fa più concreta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Apparendo questa mattina in televisione con un videomessaggio che si attendeva già dalla serata di ieri, il presidente russo Vladimir Putin ha di fatto percorso un nuovo preoccupante gradino verso un’ulteriore escalation del conflitto in Ucraina. Il leader del Cremlino ha parlato dei progressi di quella che si ostina a definire “un’operazione militare speciale per smilitarizzare e denazificare l’Ucraina e liberare il Donbass”, nonché delle “misure per proteggere la sovranità e l’integrità della Russia”. Questo aspetto del discorso è gravido di possibili conseguenze: quella più inquietante riguarda gli annunciati referendum farsa nel Donbass che annetteranno le regioni secessioniste alla Federazione russa. In questo modo, la dottrina militare di Mosca permetterebbe il ricorso alle armi atomiche per difenderle. È ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 settembre 2022) Apparendo questa mattina in televisione con un videomessaggio che si attendeva già dalla serata di ieri, il presidente russo Vladimirha di fatto percorso un nuovo preoccupante gradino verso un’ulteriore escalation del conflitto in. Il leader del Cremlino ha parlato dei progressi di quella che si ostina a definire “un’operazione militare speciale per smilitarizzare e denazificare l’e liberare il Donbass”, nonché delle “misure per proteggere la sovranità e l’integrità della Russia”. Questo aspetto del discorso è gravido di possibili conseguenze: quella più inquietante riguarda gliti referendum farsa nel Donbass che annetteranno le regioni secessioniste alla Federazione russa. In questo modo, la dottrina militare di Mosca permetterebbe il ricorso alle armi atomiche per difenderle. È ...

