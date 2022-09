Ucraina: mobilitazione in Russia, Putin chiama i riservisti (Di mercoledì 21 settembre 2022) In un discorso televisivo il presidente russo Vladimir Putin marca una svolta nella guerra in Ucraina. L'”operazione militare speciale è stata inevitabile” ha detto. Per far fronte alla nuova fase del conflitto serve ora “una mobilitazione parziale in Russia, con il richiamo dei militari della riserva.“ I territori dell’Ucraina che hanno annunciato il referendum per l’adesione alla Russia “hanno il sostegno” di Mosca, ha aggiunto Putin. “Nella sua aggressiva politica anti-russa, l’Occidente ha superato ogni limite” è l’accusa del presidente russo. Il quale ha detto che userà “tutti i mezzi a nostra disposizione“. Coloro che “stanno cercando di usare il ricatto nucleare” contro la Russia scopriranno che le carte in tavola possono essere rivoltate contro ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 21 settembre 2022) In un discorso televisivo il presidente russo Vladimirmarca una svolta nella guerra in. L'”operazione militare speciale è stata inevitabile” ha detto. Per far fronte alla nuova fase del conflitto serve ora “unaparziale in, con il richiamo dei militari della riserva.“ I territori dell’che hanno annunciato il referendum per l’adesione alla“hanno il sostegno” di Mosca, ha aggiunto. “Nella sua aggressiva politica anti-russa, l’Occidente ha superato ogni limite” è l’accusa del presidente russo. Il quale ha detto che userà “tutti i mezzi a nostra disposizione“. Coloro che “stanno cercando di usare il ricatto nucleare” contro lascopriranno che le carte in tavola possono essere rivoltate contro ...

martaottaviani : ***#Putin annuncia mobilitazione parziale #Ucraina #Guerra - Agenzia_Ansa : Discorso di Putin in tv: 'L'operazione militare speciale in Ucraina è stata inevitabile'. Putin ha dichiarato una m… - ilpost : Putin ha annunciato una «mobilitazione parziale» in Russia - ManuDagostino : RT @putino: Dichiarazioni del portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov sulla mobilitazione annunciata da Putin. - La mobilitazione p… - Betty36174919 : Ma anche i figli degli oligarchi andranno a fare da carne da cannone in #ucraina? Continuano ad arrivare lettere d… -