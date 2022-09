TgLa7 : #Ucraina: Cina sollecita il dialogo dopo discorso di Putin 'Affrontare le preoccupazioni sulla sicurezza di tutte le parti' - Nemesi_Merlin : RT @M5SBerlino: #PECHINO, 21 SET - La Cina invita le parti coinvolte nella crisi in Ucraina al #cessateilfuoco e a impegnarsi con il dialog… - titina49 : RT @M5SBerlino: #PECHINO, 21 SET - La Cina invita le parti coinvolte nella crisi in Ucraina al #cessateilfuoco e a impegnarsi con il dialog… - MassiDL273 : RT @P_M_1960: Ieri Erdogan e oggi la Cina chiedono alla Russia e all'Ucraina di riaprire i negoziati di pace. #PeacenoWar - P_M_1960 : Ieri Erdogan e oggi la Cina chiedono alla Russia e all'Ucraina di riaprire i negoziati di pace. #PeacenoWar -

Il Fatto Quotidiano

In giornata si erano rincorse nella capitale russa voci secondo cui Putin avrebbe potuto annunciare una mobilitazione, parziale o generale, per rafforzare l'impegno militare di Mosca in. Il ...Lainvita le parti coinvolte nella crisi inal cessate il fuoco e a impegnarsi con il dialogo e le consultazioni al fine di una risoluzione pacifica, dopo il discorso con cui il presidente ... Guerra in Ucraina, le speranze di pace sono appese a Cina e India La Cina invita le parti coinvolte nella crisi in Ucraina al cessate il fuoco e a impegnarsi con il dialogo e le consultazioni al fine di una risoluzione pacifica, dopo il discorso con cui il president ...Dopo il discorso con cui il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l'uso di tutti i mezzi necessari e la mobilitazione parziale che prevede il richiamo di 300mila riservisti, la Cina invita le ...