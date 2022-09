Taranthon, i GreenBlueDays in campo per la città dei due Mari: martedì evento con la Gen Z (Di mercoledì 21 settembre 2022) Al via il primo Taranthon di GreenBlueDays per la città dei due Mari. martedì 27 settembre presso l’Arsenale della Marina Militare, dalle 9 alle 20, GreenBlueDays, il primo forum sulla sostenibilità sistemica che guarda al Sud, chiama a raccolta la Gen Z per sensibilizzare, promuovere, divulgare le best practices capaci di generare nuovi modelli di produzione e di consumo. Aperta agli studenti (17 / 35 anni d’età). Una Circular Action attivata da GreenBlueDays in collaborazione e co-progettazione con l’Università degli Studi di Bari – Aldo Moro, Il Dipartimento Jonico e il BaLab, il Politecnico di Bari e l’IRISS CNR. L’obiettivo è avvicinare i giovani, alle tematiche della transizione, incentivando le buone pratiche, costruendo percorsi di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 settembre 2022) Al via il primodiper ladei due27 settembre presso l’Arsenale dellana Militare, dalle 9 alle 20,, il primo forum sulla sostenibilità sistemica che guarda al Sud, chiama a raccolta la Gen Z per sensibilizzare, promuovere, divulgare le best practices capaci di generare nuovi modelli di produzione e di consumo. Aperta agli studenti (17 / 35 anni d’età). Una Circular Action attivata dain collaborazione e co-progettazione con l’Università degli Studi di Bari – Aldo Moro, Il Dipartimento Jonico e il BaLab, il Politecnico di Bari e l’IRISS CNR. L’obiettivo è avvicinare i giovani, alle tematiche della transizione, incentivando le buone pratiche, costruendo percorsi di ...

