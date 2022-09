Rubano sicuro: “Centrodestra unito e vincente. E dal 26 cambierà tutto” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiFrancesco Rubano va per la sua strada. Per la chiusura della campagna elettorale incassa la presenza di Antonio Tajani, “un segnale di attenzione verso il territorio”, e per il day after il voto immagina un Centrodestra di nuovo protagonista anche nel Sannio e in Campania: “cambierà tutto”. Prosegue con il candidato alla Camera dei Deputati del Centrodestra nel collegio uninominale di Benevento la marcia di avvicinamento alle elezioni del 25 settembre. Sindaco, sono stati anni difficili e avari di soddisfazione per il Centrodestra sannita e in tanti vedono in queste elezioni un possibile punto di ripartenza. Ma c’è anche chi, più scettico, teme che le politiche si riveleranno un episodio isolato. Chi ha ragione? “Basta tirare dall’archivio politico la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiFrancescova per la sua strada. Per la chiusura della campagna elettorale incassa la presenza di Antonio Tajani, “un segnale di attenzione verso il territorio”, e per il day after il voto immagina undi nuovo protagonista anche nel Sannio e in Campania: “”. Prosegue con il candidato alla Camera dei Deputati delnel collegio uninominale di Benevento la marcia di avvicinamento alle elezioni del 25 settembre. Sindaco, sono stati anni difficili e avari di soddisfazione per ilsannita e in tanti vedono in queste elezioni un possibile punto di ripartenza. Ma c’è anche chi, più scettico, teme che le politiche si riveleranno un episodio isolato. Chi ha ragione? “Basta tirare dall’archivio politico la ...

