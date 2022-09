Patrizia Rossetti rivela quando uscirà dal Grande Fratello Vip 7 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Patrizia Rossetti, appena entrata al Grande Fratello Vip 7, ha già uno stuolo di fan che la sostiene. L’ex colonna portante di Rete4 ha tutto ciò che serve per avere successo nel reality show: dialettica, forza, esuberanza, sincerità. Però purtroppo non durerà a lungo. Scopriamo perché. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 GF VIP 7, Patrizia Rossetti rivela: “Non ci sarò, troppo lungo“ Lei non lo sa, ma su Twitter è già chiamata Queen Patrizia e nessuno vuole che se ne vada. Ma Patrizia Rossetti è decisa: non potrà restare troppo a lungo. Il motivo? “C’ho un sacco di cose da fare”. La leader delle televendite di materassi deve vendere la sua ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 21 settembre 2022), appena entrata alVip 7, ha già uno stuolo di fan che la sostiene. L’ex colonna portante di Rete4 ha tutto ciò che serve per avere successo nel reality show: dialettica, forza, esuberanza, sincerità. Però purtroppo non durerà a lungo. Scopriamo perché. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica delVip 7 GF VIP 7,: “Non ci sarò, troppo lungo“ Lei non lo sa, ma su Twitter è già chiamata Queene nessuno vuole che se ne vada. Maè decisa: non potrà restare troppo a lungo. Il motivo? “C’ho un sacco di cose da fare”. La leader delle televendite di materassi deve vendere la sua ...

tuttopuntotv : Patrizia Rossetti rivela quando uscirà dal Grande Fratello Vip 7 #gfvip #gfvip7 #PatriziaRossetti - DDAEN_GGUK : RT @jordmungandrr: patrizia rossetti ora basta puttanate facciamo sul serio regia 2 #gfvip - iomidissocioo : farò finta di non aver letto niente - BileMarco : RT @jordmungandrr: patrizia rossetti ora basta puttanate facciamo sul serio regia 2 #gfvip - blogtivvu : Patrizia Rossetti al GF Vip solo per poche settimane? “Ecco perché non posso restare” -