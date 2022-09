“Ora puoi riposare” Manuel Vallicella | le inaspettate parole dopo la sua morte

(Di mercoledì 21 settembre 2022) La tragica e inaspettatadiha sconvolto e sta continuando a sconvolgere tutti nel mondo della televisione. Purtroppo il 35enne che aveva partecipato, prima in qualità di timido corteggiatore edi altrettanto introverso tronista, a Uomini e Donne per poi ritirarsi per lo stress. Ludovica Valli ha rotto il silenzio. Aveva deciso di abbandonare il trono di Uomini e Donne anche se Maria De Filippi glielo aveva offerto con tutto il suo affetto, in modo tale da potersi rifare sul fronte amoroso,non essere stato voluto dalla tronista che aveva corteggiato nel 2016, Ludovica Valli che scelse Fabio Ferrara. Adesso, è lei a ricordare. Ludovica Valliladi ...

corradoval : @demagistris @unione_popolare Ma come cavolo ragioni ? Ma tu hai fatto il magistrato ? Ma tu hai fatto il sindaco ?… - Romano45q : @EnricoLetta @OlafScholz @pdnetwork @spdde Ha fatto la battuta!!! Ci avete messo una settimana a distruggere l'econ… - Frako3a : @giocropoid @ACMonza @23_Frog Perfetto ora @Acerbi_Fra puoi tornare da dove sei arrivato che riaccogliamo Ranocchia - aurogyu : @D1N0CHAN DAI UN ORA PUOI FARCELA - ivanchessa77 : Combatti Claudio non puoi mollare ora -

SoloFinanza

riposare, che la terra ti sia lieve Manuel, fai buon viaggio' . Anche il blogger Amedeo Venza ha dato notizia della morte del giovane con un messaggio su Instagram, dove si legge: 'si è ...Per attivare la prenotazione sarà necessario presentarsi all'apposito box un'prima dell'inizio ... Per ogni tuo interesse,avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail. Ora puoi chiudere il balcone con una vetrata senza permesso: la splendida novità - solofinanza.it Ludovica Valli ricorda Manuel Vallicella dopo la notizia della sua scomparsa a 35 anni: il commosso post su Instagram ...Non si conoscono ancora le cause della morte, ma dalle prime notizie trapelate dagli amici e sui social pare che Manuel Achille Vallicella si sia tolto la vita. Per tutti era il "tronista dal cuore d' ...