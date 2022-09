commercialista : @elenavilla3 Lo sono ancora, detto questo basta finanziare la comune bolscevica con le multe ?? - LaCnews24 : Comune vibonese vieta il lancio di palloncini: previste multe fino a 500 euro - palermo24h : Il Comune “mostra i muscoli” in piazza Europa: raffica di multe a chi viola il codice stradale - MassimoFlumeri : RT @SeanFonnery: Vigili e precari del Comune di Milano impegnati a far multe ai cittadini per auto sulle strisce blu. Nel frattempo extraco… - aversanocarmen1 : @UPavesi Spiego!! Ho il tagliando e posso fare le pref.. che faccio da anni!! Poi ogni tanto ( dopo ferie e elezion… -

L'Eco di Bergamo

Si tratta di un gesto che, qualora venisse scoperto, è punito con severissiee sanzioni di ... un cane meticcio stava vagando impaurito sulla statale 106 nel territorio deldi Amendolara, ......00, con decurtazione di 3 punti dalla patente), 21 verbali per circolazione sui marciapiedi, 15 verbali per assenza di copertura assicurativa, con relativo sequestro del veicolo, 14per ... Multe, il Comune di Bergamo incassa 4,6 milioni ma il 39% non paga È legittima la multa elevata dalla polizia municipale nei confronti di un automobilista con il velox mobile segnalato a pochi metri dalla rilevazione; il limite minimo di un chilometro vale solo per i ...Nemmeno due settimane di tempo. Da sabato 1° ottobre scattano i nuovi divieti per entrare in Area C (del centro storico) e Area B, ovvero la mega Zona a traffico limitato che copre ...