Milan, Theo Hernández recupera per Chelsea e Juventus? Le ultime news (Di mercoledì 21 settembre 2022) Theo Hernández, terzino del Milan, ha uno stiramento del muscolo lungo adduttore destro. Può tornare in campo sabato 8 ottobre in campionato Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 21 settembre 2022), terzino del, ha uno stiramento del muscolo lungo adduttore destro. Può tornare in campo sabato 8 ottobre in campionato

