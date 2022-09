Mediaset | esplode la rissa tra le due donne | telespettatori senza parole | Il motivo è da non credere

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Una situazione che ha dell’incredibile, una scena in cui duesono arrivate alle mani dando vita ad una vera e propria. E questo ciò che è accaduto nelle ultime ore dietro le telecamere di uno dei programmi targati. Ormai gran parte dei programmi autunnali sono iniziati. Siamo già alla fine di settembre e molti format stanno già andando in onda con puntate nuove ed inedite. A partire da Verissimo, condotto da Silvia Toffanin al Grande fratello vip in cui Alfonso Signorini dà il meglio di sé. Non manca poi il grande ritorno di Enrico Papi con il suo programma Scherzi a parte. È un format che ha riscosso molto successo già a partire dalla prima puntata in cui il protagonista di uno scherzo è stata proprio lei, la soprano Katia Ricciarelli. Dietro le telecamere di uno dei programmi più divertenti ...

MediasetTgcom24 : Usa, esplode pacco in campus a Boston: un ferito #Usa #Boston -

TGCOM

Dieci minuti di linciaggio contro Meloni: in Raiil caso Damilano La Rai, pagata a caro ... manuale Cencelli alla mani, l'ascesa di Silvio Berlusconi, padre padrone di, ha spostato in ......che precedono il via alla messa in onda della prima puntata di Amici 22 di Maria De Filippi... tra i ragazzi e le ragazze che animeranno l'edizione 2022 - 2023 del talent, genera non ... Esplosione in una palazzina a Palestro (Pavia), tre feriti Amici 22 NDG e Rita si piacciono reciprocamente Si inizia già a parlare di possibili amori tra i banchi della scuola di Maria De ...Wilma Goich é ufficialmente una concorrente nel cast del Grande Fratello vip 7: la clip di presentazione della gieffina scatena le reazioni avverse del web ...