Mastella | “Io erede di De Mita | Democristiani è a voi che rivolgo il mio ultimo appello”

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 21 settembre 2022) di Erika Noschese Si definisce l’di Ciriaco De. L’al voto di Clemente, leader di Noi di Centro, dunque, è rivolto proprio ai, a coloro i quali si sono sempre battuti a tutela del territorio. Il sindaco di Benevento ieri era a Salerno per presentare e sostenere i candidati locali ma, purtroppo, la possibilità di superare la soglia di sbarramento non è un obiettivo facile da raggiungere, per sua stessa ammissione.Presidente qui a Salerno per sostenere i candidati di Noi di Centro. Sono gli ultimissimi giorni prima del voto, che clima si respira? “Un clima freddo, opaco, come tutta la compagna elettorale, all’insegna di scarsi dinamismi che potessero toccare la passione, il cuore della gente in un momento drammatico e lo sarà ancora di più domani. I partiti non ...