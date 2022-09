Marcell Jacobs parla ai giovani: “Tutto è possibile. Non badate al giudizio degli altri” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Marcell Jacobs si è preso la scena all’Arena Civica di Milano nell’evento organizzato da Nike e da Fidal Lombardia. Il campione olimpico dei 100 m, dopo aver premiato i vincitori delle corse amatoriali che si sono svolte nel pomeriggio, si è intrattenuto con le migliori giovani promesse di 14 e 15 anni della Regione in procinto di partecipare ai campionati italiani cadetti con la rappresentativa di Fidal Lombardia a ottobre. “Sono sempre andato in campo per divertirmi – ha aggiunto rivolgendosi ai giovani fan presenti – quando ero bambino avevo due sogni: vincere le Olimpiadi e andare nello spazio. Il primo lo abbiamo centrato, sul secondo ci stiamo lavorando”. Poi si riavvolge il nastro sulla stagione. Jacobs si sofferma su quella indoor, che “era partita benissimo. Ci siamo confermati anche nei 60 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022)si è preso la scena all’Arena Civica di Milano nell’evento organizzato da Nike e da Fidal Lombardia. Il campione olimpico dei 100 m, dopo aver premiato i vincitori delle corse amatoriali che si sono svolte nel pomeriggio, si è intrattenuto con le miglioripromesse di 14 e 15 anni della Regione in procinto di partecipare ai campionati italiani cadetti con la rappresentativa di Fidal Lombardia a ottobre. “Sono sempre andato in campo per divertirmi – ha aggiunto rivolgendosi aifan presenti – quando ero bambino avevo due sogni: vincere le Olimpiadi e andare nello spazio. Il primo lo abbiamo centrato, sul secondo ci stiamo lavorando”. Poi si riavvolge il nastro sulla stagione.si sofferma su quella indoor, che “era partita benissimo. Ci siamo confermati anche nei 60 ...

