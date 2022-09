Lozano | “Mi sento bene fisicamente | vi dico perché non ho giocato”

petrazzuolo : RT @napolimagazine: MESSICO - Lozano: 'Sono stato infortunato e non ho potuto giocare, ora mi sento bene fisicamente, mi sento un leader e… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MESSICO - Lozano: 'Sono stato infortunato e non ho potuto giocare, ora mi sento bene fisicamente, mi sento un leader e… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MESSICO - Lozano: 'Sono stato infortunato e non ho potuto giocare, ora mi sento bene fisicamente, mi sento un leader e… - apetrazzuolo : MESSICO - Lozano: 'Sono stato infortunato e non ho potuto giocare, ora mi sento bene fisicamente, mi sento un leade… - napolimagazine : MESSICO - Lozano: 'Sono stato infortunato e non ho potuto giocare, ora mi sento bene fisicamente, mi sento un leade… -

Napoli:parla in conferenza col Messico delle sue condizioni Napoli - Queste le parole didal Messico in conferenza: "La verità è che mibene fisicamente. Ho avuto un infortunio ...Un po' di turnover è necessario (è rimasto a casa per l'influenza). Anche perché l'argentino ... Micosì. Ma non so se è il miglior momento della mia carriera, so solo che le cose mi ... Lozano: 'Ora mi sento bene fisicamente, non ho giocato per un motivo' ForzAzzurri.net - Lozano ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Messico, ha detto di sentirsi bene fisicamente e che non ha giocato per un infortunio ...Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha parlato dal suo ritiro con la nazionale messicana in conferenza stampa.