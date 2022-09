LIVE Ciclismo, Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA: Australia provvisoriamente in testa, in pista la Francia. Cresce l’attesa per Ganna e gli azzurri (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA Team Relay E QUANDO PARTE L’ITALIA 7.41 Parte la Francia! Terzetto uomini di grande qualità con Remi Cavagna, Bruno Armirail ed il giovane Eddy Le Huitouze. Potrebbero dare filo da torcere agli Australiani. 7.40 L’Ucraina va provvisoriamente in seconda posizione con 4’13” di ritardo dai padroni di casa ed appena 7” meglio del World Cycling Centre. 7.39 L’Australia termina la propria prova e piazza un 34’25”57 che potrebbe farli rimanere sulla hot seat abbastanza a lungo. 7.37 Parte il terzetto maschile della Polonia. Ai blocchi di partenza Maciej Bodnar, Kacper Gieryk e Mateusz Gajdulewicz. 7.34 Tra tre minuti partirà il terzo e penultimo blocco. Protagoniste nazionali interessanti come ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLAE QUANDO PARTE L’ITALIA 7.41 Parte la! Terzetto uomini di grande qualità con Remi Cavagna, Bruno Armirail ed il giovane Eddy Le Huitouze. Potrebbero dare filo da torcere aglini. 7.40 L’Ucraina vain seconda posizione con 4’13” di ritardo dai padroni di casa ed appena 7” meglio del World Cycling Centre. 7.39 L’termina la propria prova e piazza un 34’25”57 che potrebbe farli rimanere sulla hot seat abbastanza a lungo. 7.37 Parte il terzetto maschile della Polonia. Ai blocchi di partenza Maciej Bodnar, Kacper Gieryk e Mateusz Gajdulewicz. 7.34 Tra tre minuti partirà il terzo e penultimo blocco. Protagoniste nazionali interessanti come ...

