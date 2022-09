L'equinozio d'autunno non è oggi: ecco perché (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'entrata ufficiale dell'autunno è alle porte ma non cadrà oggi, 21 settembre, come molti erroneamente credono. La data infatti cambia ogni anno: ecco tutto quello che c'è da sapere Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'entrata ufficiale dell'è alle porte ma non cadrà, 21 settembre, come molti erroneamente credono. La data infatti cambia ogni anno:tutto quello che c'è da sapere

