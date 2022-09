Le proteste in Iran vanno ben oltre la questione del velo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Aumentano le proteste in Iran. A scatenare lo scontento sociale è stata la morte di Mahsa Amini per mano della “polizia morale” del Paese (qui l’articolo di Formiche.net). Tuttavia, con il trascorrere dei giorni, altri motivi sono venuti a galla. Sono circa 15 le città dove si sono registrate manifestazioni contro le autorità che regolano l’atteggiamento “morale” della popolazione. Tra queste ci sono Teheran, Mashhad nel nord-est, Tabriz nel nord-ovest, Rasht a nord, Isfahan nel centro e Shiraz a sud. Per la quinta notte consecutiva, agenti delle forze di sicurezza hanno usato gas lacrimogeni e hanno arrestato molti manifestanti. Dall’altra parte, chi protesta fa uso di sassi contro la polizia e ha dato alle fiamme auto e cassonetti. Dopo la notizia della morte di cinque persone durante gli scontri con la polizia, fonti del governo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 settembre 2022) Aumentano lein. A scatenare lo scontento sociale è stata la morte di Mahsa Amini per mano della “polizia morale” del Paese (qui l’articolo di Formiche.net). Tuttavia, con il trascorrere dei giorni, altri motivi sono venuti a galla. Sono circa 15 le città dove si sono registrate manifestazioni contro le autorità che regolano l’atteggiamento “morale” della popolazione. Tra queste ci sono Teheran, Mashhad nel nord-est, Tabriz nel nord-ovest, Rasht a nord, Isfahan nel centro e Shiraz a sud. Per la quinta notte consecutiva, agenti delle forze di sicurezza hanno usato gas lacrimogeni e hanno arrestato molti manifestanti. Dall’altra parte, chi protesta fa uso di sassi contro la polizia e ha dato alle fiamme auto e cassonetti. Dopo la notizia della morte di cinque persone durante gli scontri con la polizia, fonti del governo ...

_Nico_Piro_ : Una donna in #Iran lancia il velo tra le fiamme. Le proteste dilagano in tutto il Paese dopo esecuzione per immoral… - ilpost : In Iran si continua a protestare per la morte di Mahsa Amini e contro la polizia religiosa - TizianaFerrario : Il coraggio delle donne in #Iran dopo l’uccisione di #Mahsa_Amini. Protestano, si tagliano i capelli bruciano i vel… - RiccardoNoury : RT @amnestyitalia: Il nostro commento a @fanpage sulle proteste scoppiate in Iran dopo la morte di #MahsaAmini: “Serve un meccanismo intern… - ivmroxanne : RT @itslacapra: In Iran una ragazza è stata uccisa perché uscivano dei capelli dall’hijab. Questo ha causato proteste in tutto il paese e i… -