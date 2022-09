Lautaro Martinez si gode l’Argentina | “Di nuovo con la maglia più bella”

(Di mercoledì 21 settembre 2022)sila sua Nazionale. L’attaccante dell’Inter è tornato a vestire la divisa del, e dal ritiro dell’Albiceleste con un post su Instagram ha pubblicato una foto in cui indossa la casacca della Seleccion, mostrando come di consueto un grandissimo attaccamento alla nazionale sudamericana: “Dicon lapiù”, ha scritto come didascalia. Nei prossimi giorni cercherà la via del gol nelle amichevoli contro Honduras e Giamaica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daJavier(@) SportFace.

sportface2016 : #LautaroMartinez si gode l'#Argentina: 'Di nuovo con la maglia più bella' - cmdotcom : #Inter, blackout #LautaroMartinez: un mese a secco in attesa di #Lukaku e con il rebus ‘ritorno dall’Argentina’ - Alenize82 : Le sue imprecazioni sono giunte sino in Giordania, dove alcuni appassionati di Fantacalcio hanno creato il 'Fan Clu… - Guidolino8 : Lautaro Martinez???? Gare giocate:9 Titolare:7 Gol:3 Assist:1 - vivoperlinter : #Inter, il settembre nero di #LautaroMartinez. Il toro pronto alla svolta. #SerieA -

3 Come la sua Inter, anche Lautaro Martinez sta vivendo una stagione di alti e bassi. Pur costante nelle prestazioni, il Toro sta peccando nella fase realizzativa, facendo mancare un contributo che è fondamentale nell'attuale ... ma hanno tirato di più verso la porta, e che Osimhen è il calciatore, nonostante abbia saltato due partite di campionato, ad aver tirato di più dopo: 25 ma solo 4 volte in porta. Inter, settembre mese nero per Lautaro. Crollano tutti i numeri dagli assisti ai gol. La fortuna è che contro la Roma si gioca ad Ottobre.