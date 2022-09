La novità di DAZN: “pronti a entrare nelle scommesse, una parte dei ricavi a Lega e club di Serie A” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Vogliamo lanciare le scommesse, lo confermo. È nei nostri piani, anche se non conosciamo ancora i tempi. Lo vogliamo fare nella miglior maniera possibile, responsabilmente e producendo nuovi ricavi per la Lega di Serie A e per i club”. Lo ha detto Shay Segev, Ceo di DAZN, in una dichiarazione esclusiva ad Agipronews a margine dell’SBC Summit in corso a Barcellona. Segev, sarete presenti in Italia con una vostra licenza o come “skin” (rivenditore online) di un concessionario? Come skin, per noi è importante che il business sia solido e a lungo termine. Stiamo investendo miliardi di euro in Italia per diritti e tecnologia. Abbiamo avuto delle problematiche tecniche a inizio stagione in Italia ma le abbiamo superate, c’è un ottimo servizio adesso che comprende anche l’accordo con Sky. ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Vogliamo lanciare le, lo confermo. È nei nostri piani, anche se non conosciamo ancora i tempi. Lo vogliamo fare nella miglior maniera possibile, responsabilmente e producendo nuoviper ladiA e per i”. Lo ha detto Shay Segev, Ceo di, in una dichiarazione esclusiva ad Agipronews a margine dell’SBC Summit in corso a Barcellona. Segev, sarete presenti in Italia con una vostra licenza o come “skin” (rivenditore online) di un concessionario? Come skin, per noi è importante che il business sia solido e a lungo termine. Stiamo investendo miliardi di euro in Italia per diritti e tecnologia. Abbiamo avuto delle problematiche tecniche a inizio stagione in Italia ma le abbiamo superate, c’è un ottimo servizio adesso che comprende anche l’accordo con Sky. ...

ferrantelli94 : RT @RPozzolli: Dazn… fresche novità in arrivo mi dicono ???? Ma c’è da risolvere ben altro per la nostra Inter. - _ElPrincipe22 : RT @RPozzolli: Dazn… fresche novità in arrivo mi dicono ???? Ma c’è da risolvere ben altro per la nostra Inter. - 7_briga : RT @RPozzolli: Dazn… fresche novità in arrivo mi dicono ???? Ma c’è da risolvere ben altro per la nostra Inter. - SamCacciolo : Le novità che dice di avere #Dazn sull’#Inter le farà avere in diretta o in differita??? - MarcoCH0 : RT @RPozzolli: Dazn… fresche novità in arrivo mi dicono ???? Ma c’è da risolvere ben altro per la nostra Inter. -

Pochettino può tornare in Ligue 1 dopo l'addio al Psg Possibili novità nel futuro di mister Mauricio Pochettino . Come raccontato da FootMercato , sono iniziate le ... Pochettino (getty images) Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva ... Mourinho: 'L'espulsione non è una novità. Vogliamo fare meglio dell'anno scorso' "Oggi, che festeggio 22 anni da allenatore, l'espulsione non è una novità per me, forse rispecchia ... Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. ... DAZN Possibilinel futuro di mister Mauricio Pochettino . Come raccontato da FootMercato , sono iniziate le ... Pochettino (getty images) Tutta la Serie A TIM è solo sucon 7 partite in esclusiva ..."Oggi, che festeggio 22 anni da allenatore, l'espulsione non è unaper me, forse rispecchia ... Tutta la Serie A TIM è solo sucon 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. ... Mancini chiama la nuova Italia: torna Immobile, novità Mazzocchi e Provedel