TgLa7 : ??La #Fed alza tassi di 75 punti base al 3-3,25% ?? - Agenzia_Ansa : FLASH | La Fed alza i tassi di interesse dello 0,75%. #ANSA - marcullo02 : RT @TgLa7: ??La #Fed alza tassi di 75 punti base al 3-3,25% ?? - cescu : RT @marcocongiu: +++ la Fed alza i tassi dello 0,75% per la terza volta di fila +++ - GiaPettinelli : La Fed alza i tassi di interesse dello 0,75% - Ultima Ora - ANSA -

Agenzia ANSA

20.04i tassi interesse dello 0,75% Lai tassi di interesse dello 0,75% portando il costo del denaro in una forchetta fra il 3% e il 3,25%, ai massimi dal 2008. Si tratta del quinto rialzo ...La decisione della Banca centrale americana nella riunione di settembre Un nuovo, aggressivo, rialzo dei tassi da 0,75 punti percentuali. È questa la decisione presa nella riunione di settembre della ... La Fed alza i tassi di interesse dello 0,75% - Economia Quinto rialzo dall'inizio dell'anno per provare a tamponare la corsa dell'inflazione. Tagliate le stime di crescita per il 2022 ...La Fed alza i tassi di interesse dello 0,75% portando il costo del denaro in una forchetta fra il 3% e il 3,25%, ai massimi dal 2008. (ANSA) ...