(Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Lasi è impegnata a stanziare oltre 13 milioni di dollari per sostenere iin via di sviluppo che hanno subitocausati dal riscaldamento globale, diventando il primo Paese a offrire un risarcimento per “perdite e” aipiù vulnerabili ai cambiamenti. Nel mentre, queste nazioni più fragili stanno spingendo per creare uno strumento dimento, nel quale i grandi inquinatori risarciscano le nazioni più esposte, per esempio le isole del Pacifico, da istituire durante i negoziati sul clima delle Nazioni Unite che si terranno in Egitto a novembre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

