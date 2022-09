Iran, l’accusa di Raisi all’Occidente: «Avete doppi standard sui diritti delle donne» (Di mercoledì 21 settembre 2022) «Avete doppi standard sui diritti, soprattutto quelli delle donne». Così il presidente Iraniano Ebrahim Raisi ha attaccato l’Occidente durante l’Assemblea Generale dell’Onu. Un’ipocrisia che l’Iran «rigetta», ha detto citando diverse violazioni di diritti umani. Questi ultimi «appartengono a tutti ma purtroppo ci sono casi come le tribù di nativi in Canada, i diritti dei palestinesi, i migranti che cercano libertà ma i loro bambini finiscono nelle gabbie, gli afroamericani uccisi». Ha denunciato quello che è a suo avviso un «cambiamento dell’ordine mondiale, unilaterale e basato sull’egemonia di poteri finanziari che stanno prendendo il controllo sugli standard di comportamento dove ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 settembre 2022) «sui, soprattutto quelli». Così il presidenteiano Ebrahimha attaccato l’Occidente durante l’Assemblea Generale dell’Onu. Un’ipocrisia che l’«rigetta», ha detto citando diverse violazioni diumani. Questi ultimi «appartengono a tutti ma purtroppo ci sono casi come le tribù di nativi in Canada, idei palestinesi, i migranti che cercano libertà ma i loro bambini finiscono nelle gabbie, gli afroamericani uccisi». Ha denunciato quello che è a suo avviso un «cambiamento dell’ordine mondiale, unilaterale e basato sull’egemonia di poteri finanziari che stanno prendendo il controllo suglidi comportamento dove ...

La rivolta delle donne in Iran con l'accusa di non indossare correttamente il velo. La giovane è poi deceduta venerdì in ospedale, per i maltrattamenti subiti. Nelle manifestazioni nella regione curda dell'Iran, terra di origine di Mahsa Amini. Maxi proteste in Iran per la morte di Mahsa Amini. Il governo iraniano accusa agenti stranieri e terroristi.