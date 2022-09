Inter, corsa contro il tempo per Lautaro e Correa. Rebus attacco contro la Roma (Di mercoledì 21 settembre 2022) Mentre più di mezza squadra è in giro per gli impegni con le rispettive nazionali, Simone Inzaghi pensa già a quando potrà riprendere a lavorare con il gruppo al completo. Con Roma e Barcellona all'... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Mentre più di mezza squadra è in giro per gli impegni con le rispettive nazionali, Simone Inzaghi pensa già a quando potrà riprendere a lavorare con il gruppo al completo. Cone Barcellona all'...

sportli26181512 : Inter, corsa contro il tempo per Lautaro e Correa. Rebus attacco contro la Roma: Inter, corsa contro il tempo per L… - Gazzetta_it : #Inter, corsa contro il tempo per #Lautaro e Correa. Rebus attacco contro la Roma - morelli_rinaldo : Juve-Inter ancora in corsa? Intervista a Kalulu e la Nazionale. Rassegna Stampa ep.135 | 21.09.22 - Ennio02579159 : @Paolo_Bargiggia L'Inter è tra le squadre che corre di più e tira di più, significa che il modulo non va più bene, urge cambiare in corsa -