Il prof Pepe: "Sono certo che l'inchiesta sarà archiviata" (Di mercoledì 21 settembre 2022) In merito a una sequela di articoli riguardanti la mia persona e la mia famiglia, pubblicati con particolare enfasi e assiduità su questo giornale, mi sento in dovere, a questo punto, di chiarire alcuni aspetti fondamentali per far sì che sia fatta luce, almeno su alcune delle tantissime questioni trattate, alcune delle quali prive di qualsivoglia fondamento di verità. Innanzitutto, ci tengo a specificare, che, in generale, apprezzo il lavoro compiuto dalla stampa nel dare informazioni alla cittadinanza, allo stesso tempo, però, devo rilevare, da docente di Diritto, che tale compito, seppur fondamentale in una società democratica, proprio perché siamo in democrazia, deve essere sempre svolto osservando dei giusti criteri professionali che prevedono il rispetto di alcune regole fondamentali, non a caso ritenute basilari anche dall'Ordine dei giornalisti, di cui ho fatto ...

