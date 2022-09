Giampiero Mughini condannato per diffamazione ai danni di Selvaggia Lucarelli: deve pagare 2mila euro di risarcimento (Di mercoledì 21 settembre 2022) Giampiero Mughini dovrà risarcire Selvaggia Lucarelli di 2mila euro dopo essere stato condannato dal Tribunale di Milano per aver diffamato la giornalista. A rivelarlo è stato ieri Dagospia ed è una di quelle notizie destinare ad avere una certa eco mediatica visto che i “duellanti” presto si ritroveranno vis à vis a Ballando con le stelle, lui nei panni di concorrente lei in quelli di temutissima giurata del talent del sabato sera di Rai1. Chissà Milly Carlucci come avrà preso la notizia dell’epilogo del primo round giudiziario tra i due, cominciato nel 2018 per altro a causa di un articolo uscito proprio sul Fatto Quotidiano. “Giampiero Mughini, uno che negli anni si è perfino chiesto cosa c’entrassero le mie tette col giornalismo, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022)dovrà risarciredidopo essere statodal Tribunale di Milano per aver diffamato la giornalista. A rivelarlo è stato ieri Dagospia ed è una di quelle notizie destinare ad avere una certa eco mediatica visto che i “duellanti” presto si ritroveranno vis à vis a Ballando con le stelle, lui nei panni di concorrente lei in quelli di temutissima giurata del talent del sabato sera di Rai1. Chissà Milly Carlucci come avrà preso la notizia dell’epilogo del primo round giudiziario tra i due, cominciato nel 2018 per altro a causa di un articolo uscito proprio sul Fatto Quotidiano. “, uno che negli anni si è perfino chiesto cosa c’entrassero le mie tette col giornalismo, è ...

GiusCandela : PREPARATE I POP CORN! GIAMPIERO MUGHINI CONDANNATO PER DIFFAMAZIONE AI DANNI DI SELVAGGIA LUCARELLI. DALL'8 OTTOBRE… - FQMagazineit : Giampiero Mughini condannato per diffamazione ai danni di Selvaggia Lucarelli: deve pagare 2mila euro di risarcimen… - telodogratis : Ballando con le Stelle: Giampiero Mughini condannato per aver diffamato Selvaggia Lucarelli - zazoomblog : Selvaggia Lucarelli Giampiero Mughini condannato per diffamazione: cosa aveva detto sulla giornalista? Ecco le paro… - Goeland63 : RT @GiusCandela: PREPARATE I POP CORN! GIAMPIERO MUGHINI CONDANNATO PER DIFFAMAZIONE AI DANNI DI SELVAGGIA LUCARELLI. DALL'8 OTTOBRE SARANN… -