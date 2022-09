Conto corrente pensionati zero spese: migliori soluzioni (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il Conto corrente è ormai diventato uno strumento imprescindibile, soprattutto se si ricevono accrediti mensili, come nel caso della pensione. Certamente, è possibile continuare a ritirare l’assegno previdenziale presso lo sportello bancario o postale, ma può essere molto più comodo ricevere l’accredito automatico mensile dell’importo pensionistico e per questa esigenza andiamo a vedere quali sono le migliori proposte e soluzioni attualmente disponibili sul mercato per chi cerca un Conto corrente pensionati. Conto corrente postale per pensionati La migliore soluzione postale per i pensionati è il Conto Base, che può essere Standard, con un canone di 30 euro l’anno da pagare, o ... Leggi su risparmioggi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ilè ormai diventato uno strumento imprescindibile, soprattutto se si ricevono accrediti mensili, come nel caso della pensione. Certamente, è possibile continuare a ritirare l’assegno previdenziale presso lo sportello bancario o postale, ma può essere molto più comodo ricevere l’accredito automatico mensile dell’importo pensionistico e per questa esigenza andiamo a vedere quali sono leproposte eattualmente disponibili sul mercato per chi cerca unpostale perLa migliore soluzione postale per iè ilBase, che può essere Standard, con un canone di 30 euro l’anno da pagare, o ...

