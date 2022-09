globalistIT : - notanuggetz : RT @sapphigrl: il voltastomaco che mi provoca calenda è indicibile - inapproprihate : RT @sapphigrl: il voltastomaco che mi provoca calenda è indicibile - sapphigrl : il voltastomaco che mi provoca calenda è indicibile - PolScorr : @SIPARISipari @frasc77 Ascoltalo in video, utilizza parole non consone a un leader nazionale su quell'argomento, qu… -

Carloprofetizza un futuro frammentato per la Lega, dopo la batosta elettorale che - secondo il leader di Azione - colpirà Matteo Salvini. 'Sono convinto che la Lega avrà un tracollo elettorale e ...In città c'è chi punta sull'allarmismo sociale cherancore, paura e divisione. Ma le ... Siamo nello stesso teatro dello scontro, al Senato, fra Carlo(terzo polo) e Emma Bonino (Più ... Calenda provoca la Lega: “Avranno un tracollo elettorale e finiranno nelle larghe intese…” Calenda: "Noi abbiamo bisogno di una parte di destra più ragionevole, ci vuole come in Ue una coalizione ampia che non comprenda le parti estreme che sono molto irresponsabili".In un collegio simbolico, cuore della capitale, la corsa del segretario di Democrazia solidale, vicina alla Comunità di Sant’Egidio. «Il centrosinistra non è più quello delle Ztl. Tutti i cittadini so ...