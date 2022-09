Calcio: Fabian Ruiz 'Non potevo dire di no al Psg' (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Sia io che il Napoli eravamo interessati alla cessione" PARIGI (FRANCIA) - "E' arrivata un'offerta che andava bene a tutti e non si poteva dire no a un club come il Psg, per il progetto che sta ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Sia io che il Napoli eravamo interessati alla cessione" PARIGI (FRANCIA) - "E' arrivata un'offerta che andava bene a tutti e non si potevano a un club come il Psg, per il progetto che sta ...

NapoliAddict : Calcio Napoli, Fabian Ruiz sull’addio: “Impossibile dire no al Psg” #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Napol… - NapoliAddict : Fabian Ruiz: «A Napoli ho imparato molto, ma non si può dire no al PSG» #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | C… - salvione : Napoli, senti Fabian Ruiz: 'Il mio passaggio al Psg? Un affare per tutti' - PSGRelay : RT @sportface2016: #Psg, Fabian #Ruiz: “Non so può dire di no ad un club così. A #Napoli ho imparato tanto” - sportface2016 : #Psg, Fabian #Ruiz: “Non so può dire di no ad un club così. A #Napoli ho imparato tanto” -