Calcio: CR7, 'sarò al mondiale e voglio arrivare fino al Euro 2024' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lisbona, 21 set. - (Adnkronos) - "Spero di far parte della selezione portoghese ancora per qualche anno. Mi sento ancora motivato, la mia ambizione è alta. Il mio percorso in Nazionale non è finito. Abbiamo molti giovani di qualità. sarò al mondiale e voglio essere anche all'Europeo 2024". Così Cristiano Ronaldo dopo aver ricevuto il premio come miglior marcatore di tutti i tempi del Portogallo. "Sono orgoglioso di ricevere un riconoscimento di questa portata -dice il 37enne di Madeira al 'Sun'-. Non avrei mai pensato che un giorno avrei potuto raggiungerlo. Ringrazio tutti coloro che sono stati importanti nella mia carriera. È stata una lunga strada, ma vorrei dire che la mia strada non è ancora finita".

