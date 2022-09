Calciatore professionista fa coming out, Zander Murray: “Sono gay e finalmente sono me stesso” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lo scorso maggio Jake Daniels ha fatto la storia come unico Calciatore professionista in attività in UK ad essersi dichiarato gay. Questa settimana è arrivato un altro coming out importante nel mondo del calcio, perché il trentenne Zander Murray ha deciso di uscire allo scoperto, prima con i suoi compagni di squadra e poi con i tifosi. Migliaia di messaggi d’affetto per il Calciatore e tra questi anche quello di Tom Daley, che su Instagram ha scritto: “Grazie Zander Murray! Credo che sia bellissimo vedere un altro Calciatore che ha il coraggio di essere apertamente se stesso“. Zander Murray, il coming out del Calciatore scozzese. “Il motivo per cui ho ... Leggi su biccy (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lo scorso maggio Jake Daniels ha fatto la storia come unicoin attività in UK ad essersi dichiarato gay. Questa settimana è arrivato un altroout importante nel mondo del calcio, perché il trentenneha deciso di uscire allo scoperto, prima con i suoi compagni di squadra e poi con i tifosi. Migliaia di messaggi d’affetto per ile tra questi anche quello di Tom Daley, che su Instagram ha scritto: “Grazie! Credo che sia bellissimo vedere un altroche ha il coraggio di essere apertamente se“., ilout delscozzese. “Il motivo per cui ho ...

