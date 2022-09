Benevento, Mastella: ”Splendido Cannavaro, ci seguiranno pure in Cina” (Di mercoledì 21 settembre 2022) ”Sono contentissimo dell’arrivo di Cannavaro al Benevento. Ho fatto già gli auguri a Fabio, con il quale siamo amici. Io ero a Berlino quando abbiamo vinto la Coppa del Mondo del 2006: con lui e con gli altri azzurri abbiamo festeggiato negli spogliatoi. Ragazzo Splendido. Con Ciro Ferrara hanno una associazione che guarda ai deboli. Fabio è un ragazzo che si erge per meriti sportivi, ma anche per meriti umani. Lo accogliamo con affetto e simpatia, speriamo di riprenderci con lui e attraverso lui”. Così ha detto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in un’intervista a Ntr24, alla fine di una cerimonia a Benevento. ”Un grande in bocca al lupo – ha aggiunto l’ex Guardasigilli – glielo farò anche domani nel corso della presentazione a Palazzo Paolo V. Il presidente Vigorito ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) ”Sono contentissimo dell’arrivo dial. Ho fatto già gli auguri a Fabio, con il quale siamo amici. Io ero a Berlino quando abbiamo vinto la Coppa del Mondo del 2006: con lui e con gli altri azzurri abbiamo festeggiato negli spogliatoi. Ragazzo. Con Ciro Ferrara hanno una associazione che guarda ai deboli. Fabio è un ragazzo che si erge per meriti sportivi, ma anche per meriti umani. Lo accogliamo con affetto e simpatia, speriamo di riprenderci con lui e attraverso lui”. Così ha detto il sindaco di, Clemente, in un’intervista a Ntr24, alla fine di una cerimonia a. ”Un grande in bocca al lupo – ha aggiunto l’ex Guardasigilli – glielo farò anche domani nel corso della presentazione a Palazzo Paolo V. Il presidente Vigorito ha ...

ilvaglio1 : Strada Serretelle, avviati i lavori di ripristino #stradaserretelle #comunebenevento #mastella #benevento - ilvaglio1 : 'Lavori su strada Serretelle, amministrazione da ringraziare' #stradaserretelle #comunebenevento #ioxbenevento… - beneventoapp : PARCO GIOCHI INCLUSIVO, POSA PRIMA PIETRA IN VIA VITTIME DI NASSIRYA: Cerimonia della posa della prima pietra del P… - ilvaglio1 : La celebre trave nel proprio occhio non vista dall'amministrazione civica mastelliana #mastella #mastelliani… - NTR24 : Mastella: ‘Contento per Cannavaro. Scelta mediatica intrigante per Benevento’ -