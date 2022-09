Benevento, due misure cautelari nei confronti di finti medici: avrebbero causato la morte di una donna (Di mercoledì 21 settembre 2022) Esercitavano abusivamente la professione sanitaria. Non si limitavano a prescrivere medicinali o rimedi naturali, ma praticavano anche trattamenti pseudosanitari e pseudoterapeutici che potrebbero essere arrivati a causare la morte di una donna di 54 anni che non soffriva di alcuna patologia. Si tratta di due fratelli che si spacciavano per medici. Per i finti dottori è stata emessa un’ordinanza dal gip di Benevento su richiesta della Procura che dispone, nei confronti del primo, gli arresti domiciliari per omicidio preterintenzionale, lesioni aggravate e truffa aggravata, e nei confronti del secondo l’obbligo di dimora per lesioni aggravate. Approfittando dello stato di vulnerabilità dei loro pazienti, per lo più intimoriti da patologie immaginarie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Esercitavano abusivamente la professione sanitaria. Non si limitavano a prescriverenali o rimedi naturali, ma praticavano anche trattamenti pseudosanitari e pseudoterapeutici che potrebbero essere arrivati a causare ladi unadi 54 anni che non soffriva di alcuna patologia. Si tratta di due fratelli che si spacciavano per. Per idottori è stata emessa un’ordinanza dal gip disu richiesta della Procura che dispone, neidel primo, gli arresti domiciliari per omicidio preterintenzionale, lesioni aggravate e truffa aggravata, e neidel secondo l’obbligo di dimora per lesioni aggravate. Approfittando dello stato di vulnerabilità dei loro pazienti, per lo più intimoriti da patologie immaginarie ...

