' Barcellona | svelate tutte le richieste di Messi per il rinnovo nel 2020'

A più di due anni di distanza dalla vicenda del rinnovo tra il Barcellona e Messi, sono spuntati nuovi e interessanti dettagli. Il quotidiano spagnolo El Mundo ha infatti pubblicato una serie di e-mail che permettono di fare luce sulla faccenda. Tutte le richieste dell'argentino sono state trovate su una mail datata 11 giugno 2020 e inviata dall'avvocato Jorge Pecourt a Bartomeu.