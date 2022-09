Balconi e verande chiuse con vetrate mobili: da ora è legale anche senza chiedere permessi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Per costruire verande o chiudere Balconi non c’è più bisogno di chiedere permessi, rientrano nell’edilizia libera. Non sarà, quindi necessario chiedere alcuna autorizzazione. Il procedimento decisamente più snello arriva da una disposizione del decreto Aiuti bis. Sono diverse le strutture che rientrano nell’edilizia libera da ora in poi. Si tratta di vetrate panoramiche che hanno un minimo impatto visivo e perché no che consentono di guardare all’esterno, magari si avesse la fortuna di risiedere si fronte al mare o in una zona di campagna estremamente gradevole alla vista. Le vetrate dovranno anche avere la funzione di svolgere da isolante termico e proteggere la casa dai vari agenti atmosferici senza togliere la visuale. A quali ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Per costruireo chiuderenon c’è più bisogno di, rientrano nell’edilizia libera. Non sarà, quindi necessarioalcuna autorizzazione. Il procedimento decisamente più snello arriva da una disposizione del decreto Aiuti bis. Sono diverse le strutture che rientrano nell’edilizia libera da ora in poi. Si tratta dipanoramiche che hanno un minimo impatto visivo e perché no che consentono di guardare all’esterno, magari si avesse la fortuna di risiedere si fronte al mare o in una zona di campagna estremamente gradevole alla vista. Ledovrannoavere la funzione di svolgere da isolante termico e proteggere la casa dai vari agenti atmosfericitogliere la visuale. A quali ...

CorriereCitta : Balconi e verande chiuse con vetrate mobili: da ora è legale anche senza chiedere permessi - cnappc : Decreto aiuti bis, ok a vetrate panoramiche amovibili per verande e balconi: il permesso non serve più. Il Presid… - avvvitalemario : Da oggi chiudere balconi e verande si può. Senza autorizzazioni: ecco come - Luxgraph : Balconi e verande, ora si possono chiudere (con vetrate) senza permesso #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - ProDocente : Balconi e verande, ora si possono chiudere (con vetrate) senza permesso -