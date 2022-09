(Di mercoledì 21 settembre 2022) Doposi diffonde neidi tutta Italia(On your own), l'app creata da Marco Actis e Paola Lombardi per migliorare la gestione degli ordini di pub, birrifici e cocktail bar. "L'...

Agenzia ANSA

Dopo Torino si diffonde nei locali di tutta Italia(On your own), l'creata da Marco Actis e Paola Lombardi per migliorare la gestione degli ordini di pub, birrifici e cocktail bar. "L'obiettivo - spiega Actis - è ridurre i tempi di attesa ...A differenza dei competitor inoltre,è disponibile sia come, sia come piattaforma web. Un altro elemento differenziante consiste nel fatto che si tratta dell'unico applicativo sul mercato ... App Onyon, da Torino ai locali italiani il menu digitale - Piemonte Dopo Torino si diffonde nei locali di tutta Italia Onyon (On your own), l'app creata da Marco Actis e Paola Lombardi per migliorare la gestione degli ordini di pub, birrifici e cocktail bar. (ANSA) ...