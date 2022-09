Ultras Juventus: «Bonucci non è un leader. Siete un gruppo debole e carico di negatività e vittimismo» (Di martedì 20 settembre 2022) Comunicato degli Ultras della Juventus Curva Sud “Stiamo assistendo a scene che non comprendiamo e fanno sorridere, o meglio SCENE RIDICOLE ideate da chi si erge a leader ma si comporta da vittima sacrificale. Bonucci non è MAI STATO UN leader E MAI LO SARA: né all’Inter, né al Treviso, né al Pisa, né al Bari, né al Milan, né tanto meno alla Juventus e come lui gli altri che lo assecondano. In questo momento particolare di confusione generale dove sia tra i giocatori che in Juventus e in curva, si assiste a un momento di totale anarchia dove chiunque ne abbia voglia, a turno, si erge a intenditore, a capo, a leader ed a responsabile senza che abbia il carisma e nemmeno il riconoscimento della gente o da chi da anni conosce l’ambiente. Se esistono scale ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 settembre 2022) Comunicato deglidellaCurva Sud “Stiamo assistendo a scene che non comprendiamo e fanno sorridere, o meglio SCENE RIDICOLE ideate da chi si erge ama si comporta da vittima sacrificale.non è MAI STATO UNE MAI LO SARA: né all’Inter, né al Treviso, né al Pisa, né al Bari, né al Milan, né tanto meno allae come lui gli altri che lo assecondano. In questo momento particolare di confusione generale dove sia tra i giocatori che ine in curva, si assiste a un momento di totale anarchia dove chiunque ne abbia voglia, a turno, si erge a intenditore, a capo, aed a responsabile senza che abbia il carisma e nemmeno il riconoscimento della gente o da chi da anni conosce l’ambiente. Se esistono scale ...

